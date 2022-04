Schock für Abfahrtsmeister Daniel Danklmaier: Kreuzbandriss

Am 25. März hatte Daniel Danklmaier noch über Gold in der Österreichischen Abfahrtsmeisterschaft gejubelt, gut zwei Wochen später fand sich der Steirer nach dem Training am Giggijoch hoch über Sölden im Klinikum Hochrum wieder: Am Dienstagvormittag spürte Danklmaier nach einem rund 25 Meter weiten Sprung Schmerzen im linken Knie und konnte die Fahrt danach nicht mehr beenden.