Schmidhofer: "Es war mir ein Anliegen, dass Sponsoren im Bild sind"

Als ob die schlimme Verletzung nicht genug wäre: Nicole Schmidhofer hatte sich nach ihrem Horror-Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isere einige Kritik anhören müssen. Der Grund war die am Montag von ihrem Krankenhausbett veranstaltete Video-Konferenz, bei der um die ÖSV-Athletin herum ausziehbare Banner zahlreicher Sponsoren zu sehen waren. In den sozialen Netzwerken gab es für das vermittelte Bild kaum Verständnis, von einer falsch inszenierten "Werbe-Show" war die Rede.

Nun äußerte sich auch der Österreichische Skiverband, den viele für die umstrittene Inszenierung für verantwortlich halten, zu Wort. "Es gab für Nicis Pressekonferenz und die dabei entstandenen Fotos keinerlei Vorgabe vom ÖSV. Es war Nicis ausdrücklicher Wunsch sich auf diese Art bei ihren Sponsoren und Partnern zu bedanken. Eventuell ihre letzte Möglichkeit in dieser Saison", heißt es in einem Schreiben der ÖSV-Kommunikationsabteilung.