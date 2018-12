Schmidhofer: Der Premierensieg "ist für meine Oma"

Nur sieben Hundertstel fehlten Stephanie Venier auf das Podest, einen Grund für ein "weinendes Auge" sah die demnächst 25-jährige Tirolerin im Rückblick aber nicht. "Es sind zwei lachende Augen. Letztes Jahr ist es nicht so nach Maß gelaufen, daher bin ich umso stolzer, dass es hier gepasst hat. Das gibt Selbstvertrauen", sagte die Abfahrts-Vize-Weltmeisterin von 2017. Bis zum Coaches Corner habe sie noch Bestzeit gehabt und sie blickte schon auf die zweite Chance am Samstag (20.30 Uhr MEZ/live ORF eins). "Die Devise lautet auch am Samstag Kopf ausschalten, Gas geben und Ski laufen lassen. 0,07 Rückstand ärgern ein bisschen, aber im Leben kommt alles zurück und wenn es bei den wichtigen Rennen ist, passt es auch", meinte Venier.

Für Cornelia Hütter, die vor Jahresfrist nach einer Verletzung mit einem sensationellen Sieg in Lake Louise zurückgekehrt war, war Rang zehn nicht ganz das Gelbe vom Ei. "Es ist okay für das erste Rennen, ganz zufrieden bin ich nicht. Aber ich finde es cool, dass wir mannschaftlich so gut dastehen und ein cooles Auftreten haben. Sieben in den Top 15 ist unglaublich", sagte die Steirerin zum ausgezeichneten ÖSV-Ergebnis. Sie selbst müsse sich aber noch etwas überlegen. "Es ist wichtig, dass man sich mit den anderen mitfreuen kann. Im Vorjahr hat sich mit mir jeder mitgefreut. Es war ein schwieriges Rennen, so runtergeschlagen hat es mich hier noch nie."

Konkurrenz gratuliert

Die unmittelbar hinter ihr gelandete Anna Veith freute sich mit der Siegerin. "Ich vergönne Schmidi den Sieg voll, weil sie die Trainingsleistungen so bestätigt hat." Sie selbst sei zufrieden, auch mit Blick auf ihre sehr spärlichen Abfahrtskilometer in den Beinen. "Ich kann den nächsten Schritt machen. Die technischen Kurven, die mir eigentlich liegen, gilt es zu verbessern."

Auch die internationale Konkurrenz konnte sich mit der österreichischen Siegerin mitfreuen. "Die Schmidi hat uns schon gezeigt, wer der Boss ist, aber mit dem war schon zu rechnen. Meine Schwester hat mir schon gesagt, ich weiß nicht, wie du sie schlagen willst", sagte die zweitplatzierte Gisin. "Aber wenn sie es so runterbringt, dann hat sie es auch mehr als verdient", gestand die Schweizerin, Schwester von Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique Gisin. Mit ihrem Rennen sei sie "mega-happy".