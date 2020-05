Schlussstrich mit 24 Jahren: Ein Medaillengewinner hört auf

Als Paul Gerstgraser 2015 von der Junioren-WM in Almaty mit einer Gold- und einer Silbermedaille heimkehrte, prophezeiten viele Experten dem Salzburger Kombinierer eine große Karriere. Zumal der junge Mann eine ganz besondere Gabe hatte: Er war in der Loipe eine Klasse für sich und stellte regelmäßig die besten Laufzeiten auf.

Tatsächlich schien der junge Österreicher anfänglich den hohen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden. In seinen ersten beiden Jahren im Weltcup konnte er mit einem fünften Platz 5. in Chaux-Neuve aufzeigen, mit der österreichischen Mannschaft sprang und lief er bei der WM in Lahti zur Bronzemedaille.