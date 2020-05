Schlierenzauers Rekordjagd

Früher oder später wird der Tag kommen, an dem Gregor Schlierenzauer der König der Lüfte sein wird. Tendenz eher früher. Denn nach seinem jüngsten Erfolg in Lillehammer fehlen dem Skispringer nur mehr sechs Siege, um die Nummer eins Matti Nykänen (46 Weltcupsiege) in der Bestenliste zu überflügeln. "Ich mache mir da keinen Druck", sagt der 22-jährige Tiroler, "ich habe gelernt, dass gewisse Dinge passieren müssen."

Bei einem Seriensieger wie Gregor Schlierenzauer, der in seiner Karriere bisher im Schnitt jeden Winter sieben Springen gewonnen hat und in jedem zweiten Bewerb auf dem Stockerl gelandet ist (!), ist es freilich nicht unwahrscheinlich, dass er den Rekord noch in dieser Saison knackt.

Und dann? Was dann? Gregor Schlierenzauer gibt zu, dass er sich selbst auch schon diese Frage gestellt hat. "Es kann schon sein, dass man dann in ein kleines Loch fällt", glaubt der Tiroler Superstar. Seinen Hauptwohnsitz auf Wolke sieben wird er aber wohl so schnell nicht aufgeben müssen.