Schlierenzauer verzichtet auf Japan-Reise

Eigentlich hat Gregor Schlierenzauer ja ein Faible für Japan. Als leidenschaftlicher Hobbyfotograf, wie der Tiroler Skispringer nun einmal einer ist, springen ihn in Fernost die ungewöhnlichen Motive nur so an. Außerdem hat er seinerzeit in Sapporo seinen ersten großen Titel gefeiert (Mannschafts-WM-Gold 2007). "Cooles Land", sagt Schlierenzauer, "muss man gesehen haben."

Trotzdem macht der 25-Jährige nun schon seit Jahren einen großen Bogen um Japan. Wann immer der Skispringer-Weltcup den obligaten Abstecher nach Sapporo macht, dann bleibt Gregor Schlierenzauer am Boden und daheim im Stubaital. Auch in dieser Saison macht der 53fache Weltcupsieger da keine Ausnahme. Während die meisten seiner ÖSV-Teamkollegen nach dem Weltcup-Wochenende in Zakopane weiter nach Japan reisen, legt Schlierenzauer eine Wettkampfpause ein.

Die beiden Springen in Sapporo (24., 25. Jänner) passen ihm schlicht nicht ins Konzept. So kurz vor der Nordischen WM in Falun (18.2.bis 1.3.) will der Tiroler nicht um die halbe Welt reisen. Zumal die Bewerbe in Sapporo traditionell eine Windlotterie sind und die japanischen Springen dort nicht selten sogar abgesagt werden müssen. Und für die Gesamtweltcup-Wertung ist Schlierenzauer in diesem Winter nicht auf jeden Punkt angewiesen, die Kristallkugel hat der zweifache Weltcup-Gesamtsieger ohnehin bereits abgeschrieben. "Mir geht's darum, dass ich die Sicherheit in meinen Sprüngen wieder finde", erklärt der Tiroler.