Schlierenzauer gibt am Wochenende sein Comeback

Skispringer Gregor Schlierenzauer wird nach seiner Wettkampfpause am kommenden Wochenende beim Kontinentalcup in Bischofshofen (12. und 13. Jänner) ein Comeback geben. Wie der Wettkampfplan des Tirolers für die Folgewochen ausschauen wird, werde nach den Bewerben in Salzburg gemeinsam entschieden, gab das Presseteam von Schierenzauer am Dienstag bekannt.

"Es ist vor allem eine Gefühls-Anpassung. Das klingt vielleicht kleinlich und fast esoterisch, macht bei uns im Skispringen aber sehr viel aus: Es geht dabei sehr viel um Balance: die braucht es vom Balken weg, in der Hocke, beim Absprung, wie die Ski zum Körper kommen und bei der Landung. Der Körper muss dabei vollkommen in Balance sein, damit ich Spitzenleistung erbringen kann", wurde Schlierenzauer in einem Statement zitiert.