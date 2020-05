Schladming schmilzt der Schnee weg

Das Wetter des verregneten Wochenendes sei denkbar schlecht und dürfe bei der WM und vor allem an Tagen mit Speed-Rennen nicht passieren: "Oben starker Schneefall und unten Regen, da gibt es keine Abfahrt." Doch bis zur WM sind es noch vier Wochen und da es schon ab Dienstag wieder kälter werden soll, will er die Schneekanonen wieder voll in Betrieb nehmen.

"Wir werden den Schnee für die im Tal großteils weggeschmolzenen Depots wieder nachproduzieren", bleibt Schupfer zuversichtlich. Ansonsten könne man noch immer die weiße Pracht vom Berg ins Tal fahren.