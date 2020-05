Schild beginnt mit Training

Marlies Schild hat rund 40 Tage nach ihrer in Aare erlittenen Verletzung wieder erste Skiversuche unternommen. "Ich habe in den letzten Tagen meine ersten Versuche auf Schnee hinter mich gebracht", berichtete die Salzburgerin am Donnerstag. Das Fazit der 31-Jährigen fiel nach intensiven Therapie- und Reha-Einheiten und nun den ersten Schwüngen vielversprechend aus: "Das Knie hält gut und fühlt sich auch gut an."

Ob die amtierende Slalom-Weltmeisterin und Olympia-Zweite allerdings bis zum WM-Slalom in Schladming wieder rennbereit ist, steht noch in den Sternen. "Um Rennen fahren zu können, fehlt momentan natürlich noch einiges. Ob ich rennmäßig fahren kann, wird sich in den nächsten zwei Wochen bis zum WM Slalom weisen", erklärte die Lebensgefährtin ihres ÖSV-Teamkollegen Benjamin Raich.

Schild hatte nach ihrem Trainingssturz am 20. Dezember 2012 in Aare und der darauffolgenden Knie-Operation in Innsbruck von den Ärzten eigentlich eine dreimonatige Pause verordnet bekommen. Die WM-Saison war bereits für beendet erklärt worden. Der Heilungsprozess verläuft nach dem Innenbandriss im rechten Knie aber nun weitaus besser als erhofft.