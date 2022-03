Rücktritt mit nur 26 Jahren: Ein ÖSV-Kombinierer hat genug

Es ist nicht einfach, im österreichischen Kombinierer-Team Fuß zu fassen. Die Leistungsdichte ist hoch, der Konkurrenzkampf riesig, und immer wieder drängen junge Talente nach und ins Rampenlicht. Thomas Jöbst war dieser Herausforderung zuletzt nicht mehr gewachsen. Im Alter von 26 Jahren beendete der ehemalige Junioren-Weltmeister die Karriere.

„Es ist kein Geheimnis, dass ich mich im Springen immer schwerer getan habe. In den letzten Monaten habe ich etwas die Freude an der Kombination verloren und mich daher entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen", sagte der Kärntner, der noch am vergangenen Wochenende beim Weltcup in Oslo im Einsatz war und dabei als 28. und 22. immerhin Weltcuppunkte sammeln konnte.