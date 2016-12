RTL: Shiffrin siegt bei Veith-Comeback

Mikaela Shiffrin hat den Riesenslalom am Semmering für sich entschieden. Die US-Amerikanerin siegte 0,78 Sekunden vor der Französin Tessa Worley. Rang drei sicherte sich die Halbzeitzweite Manuela Mölgg mit einem Rückstand von 1,09 auf die Siegerin. Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut verbesserte sich im zweiten Durchgang noch auf den vierten Platz.

Wenig erfolgreich verlief der Tag für die Österreicherinnen: Beste ÖSV-Dame wurde Stephanie Brunner als 15. (+1,90), unmittelbar dahinter lagen ihre Teamkolleginnen Ricarda Haaser (16./+1,98) und Michaela Kirchgasser (17./+2,04). Katharina Truppe schied im zweiten Durchgang aus.

Veith mit Comeback nicht zufrieden

Anna Veith hat bei ihrem Comeback im alpinen Ski-Weltcup den zweiten Durchgang als 49. klar verpasst. Nach einem Missgeschick mit einem Stein fasste die Rückkehrerin am Dienstag 3,21 Sekunden Rückstand auf Halbzeit-Führende Mikaela Shiffrin aus. "Aber es war wichtig, den ersten Schritt zu machen", sagte Veith erleichtert. Später kullerten im Ziel auch Freudentränen.

"Es war wichtig, wieder einmal die Erfahrung zu machen, was passiert im Rennen, wie geh' ich damit um, was muss ich machen", erklärte die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin, die die vergangene Saison wegen einer im Training für den Auftakt-RTL in Sölden erlittenen Knieverletzung komplett verpasst hatte. "Zu wissen, dass es körperlich funktioniert, ist ganz, ganz wichtig."

Foto: AP/Giovanni Auletta Die Gefühle in der Früh vor dem Rennen beschrieb die Salzburgerin als "schon sehr intensiv". Es sei so gewesen, "wie wenn man heimkommt und jeder freut sich ganz extrem", sagte Veith. Die Nervosität habe sich aber überraschenderweise in Grenzen gehalten. "Ich war eigentlich gestern im Training nervöser als heute beim Rennen. Das war ein bisschen komisch, aber man kann sich das nicht aussuchen. So ist es mir aber lieber gewesen."

Der große Rückstand sei "schon ein bisschen arg", doch müsse man den Lauf noch ganz genau analysieren. "Es war skifahrerisch nicht das, was ich eigentlich könnte". Veith durfte sich damit trösten, gleich am Mittwoch im zweiten Semmering-Riesentorlauf die nächste Chance zu erhalten. Erwartungen gibt es keine, "weil wenn ich mir heute was erwartet hätte, wär' ich jetzt wahrscheinlich ziemlich enttäuscht".