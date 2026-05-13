Vincenz Rohrer verstärkt Österreich bei der Eishockey-WM

Der österreichische Eishockey-Nationalspieler Vinzenz Rohrer steht dem Team für die laufende Weltmeisterschaft in Zürich kurzfristig zur Verfügung. Nach dem Saisonende seines Farmteams in Nordamerika erhielt der 21-Jährige von allen beteiligten Klubs die Freigabe und wurde offiziell beim Weltverband IIHF gemeldet. Er ist bereits beim Nationalteam eingetroffen. Teamchef Roger Bader betonte die Bedeutung des Rückkehrers: „Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Vinzenz Rohrer war ein wichtiger Baustein unseres Teams. Er bringt Schnelligkeit, Intensität und Leidenschaft ins Team hinein.“

Rohrer hatte seine Saison zunächst mit den ZSC Lions in der Schweizer Meisterschaft abgeschlossen, wo das Team im Halbfinale ausschied. Im Anschluss wurde er von den Montreal Canadiens nach Nordamerika beordert und lief für das Farmteam Laval Rocket in der AHL auf. Dort endete die Saison nach einem Playoff-Aus gegen die Toronto Marlies.

Unmittelbar danach wurden die Gespräche zwischen Spieler, Klub und Verband intensiviert, um eine WM-Teilnahme zu ermöglichen. Nun gab es von allen Seiten grünes Licht für den Einsatz des Stürmers. "Spiele immer gerne für Österreich" „Für mich war klar, dass ich bei der WM spielen möchte, wenn ich in keinem Bewerb mehr stehe. Ich spiele immer gerne für Österreich und bin gerne mit den Jungs zusammen. Die WM in Zürich ist natürlich speziell“, so Rohrer. Besonders freue er sich auf viele bekannte Gesichter in der Schweiz sowie auf zahlreiche Fans aus seiner Heimat Vorarlberg.