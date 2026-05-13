Eishockey-WM 2026: Spielplan, Modus und TV-Übertragung

Vom 15. bis 31. Mai 2026 wird die Schweiz zum Zentrum der Eishockeywelt. Die 89. Austragung der Eishockey-WM wird in Zürich und Fribourg stattfinden. Auch Österreich ist erneut dabei und reist mit fünf Debütanten in die Schweiz .

Der Modus

Die besten vier Teams jeder Gruppe steigen ins Viertelfinale auf. Die Gruppenletzten steigen in die Division 1A ab und werden durch die Aufsteiger Kasachstan und Ukraine ersetzt. Die WM 2027 findet vom 14. bis 30. Mai in Deutschland (Düsseldorf, Mannheim) statt.

TV-Übertragung

Die Rechte an der Eishockey-WM hat sich der ORF gesichert. Fünf Partien in der Gruppenphase werden live auf ORF1 übertragen. Die restlichen beiden auf ORF Sport +. Zusätzlich werden auch zwei Viertelfinalpartien, beide Semifinale und das Finale live im ORF übertragen.