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Österreichs Eishockey-Team mit fünf Debütanten zur WM
Auch der erst 18-jährige Leon Kolarik reist mit zur WM nach Zürich. Außerdem hofft Teamchef Bader noch auf Rohrer und Reinbacher, die in der AHL ausgeschieden sind.
Nach dem überzeugenden 4:1 bei der WM-Generalprobe gegen Slowenien nominierte Österreichs Teamchef Roger Bader jene 25 Spieler, die am Dienstag zum Teambuilding kommen und am Mittwoch nach Zürich reisen, wo am Samstag das erste WM-Spiel gegen Großbritannien ansteht.
Große Überraschungen gibt es nicht, Tim Harnisch, Leon Kolarik, Maximilian Rebernig, Ian Scherzer und Leon Wallner sind WM-Debütanten. Allerdings wird Österreich noch nicht alle Spieler anmelden, da David Reinbacher und Vinzenz Rohrer in der AHL mit Laval ausgeschieden sind. „Wir werden mit den beiden in Kontakt aufnehmen und sehen, was passiert“, sagt Bader.
Tor
- David Kickert (32/EC Red Bull Salzburg/126),
- Atte Tolvanen (31/EC Red Bull Salzburg/8),
- Florian Vorauer (26/EC KAC/34).
Abwehr
- Gregor Biber (19/Rögle BK/23),
- Dominic Hackl (29/EV Vienna Capitals/49),
- David Maier (26/EC KAC/86),
- Thimo Nickl (24/EC KAC/56),
- Ramon Schnetzer (29/Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub/75),
- Paul Stapelfeldt (27/Moser Medical Graz99ers/44),
- Clemens Unterweger (34/EC KAC/96),
- Philipp Wimmer (24/EC Red Bull Salzburg/45),
- Bernd Wolf (29/EHC Kloten/124).
Angriff
- Tim Harnisch (25/Moser Medical Graz99ers/25),
- Mario Huber (29/EC Red Bull Salzburg/72),
- Paul Huber (25/Moser Medical Graz99ers/79),
- Leon Kolarik (18/Peterborough Petes/5),
- Henrik Neubauer (29/Steinbach Black Wings Linz/34),
- Benjamin Nissner (28/EC Red Bull Salzburg/60),
- Maximilian Rebernig (25/Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV/23),
- Ian Scherzer (20/RPI Engineers/15),
- Peter Schneider (35/EC Red Bull Salzburg/96),
- Simeon Schwinger (28/EC KAC/45),
- Lucas Thaler (24/EC Red Bull Salzburg/57),
- Leon Wallner (23/EV Vienna Capitals/31),
- Dominic Zwerger (29/HC Ambrì-Piotta/106).
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