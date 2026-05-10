Österreichs Eishockey-Team mit fünf Debütanten zur WM

Nach dem überzeugenden 4:1 bei der WM-Generalprobe gegen Slowenien nominierte Österreichs Teamchef Roger Bader jene 25 Spieler, die am Dienstag zum Teambuilding kommen und am Mittwoch nach Zürich reisen, wo am Samstag das erste WM-Spiel gegen Großbritannien ansteht.

Große Überraschungen gibt es nicht, Tim Harnisch, Leon Kolarik, Maximilian Rebernig, Ian Scherzer und Leon Wallner sind WM-Debütanten. Allerdings wird Österreich noch nicht alle Spieler anmelden, da David Reinbacher und Vinzenz Rohrer in der AHL mit Laval ausgeschieden sind. „Wir werden mit den beiden in Kontakt aufnehmen und sehen, was passiert“, sagt Bader.