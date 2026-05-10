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Wintersport

Österreichs Eishockey-Team mit fünf Debütanten zur WM

Auch der erst 18-jährige Leon Kolarik reist mit zur WM nach Zürich. Außerdem hofft Teamchef Bader noch auf Rohrer und Reinbacher, die in der AHL ausgeschieden sind.
Peter Karlik
10.05.2026, 14:47

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Ian Scherzer ist einer der WM-Debütanten

Nach dem überzeugenden 4:1 bei der WM-Generalprobe gegen Slowenien nominierte Österreichs Teamchef Roger Bader jene 25 Spieler, die am Dienstag zum Teambuilding kommen und am Mittwoch nach Zürich reisen, wo am Samstag das erste WM-Spiel gegen Großbritannien ansteht.

4:1 gegen Slowenien: Eishockeycracks mit breiter Brust zur WM

Große Überraschungen gibt es nicht, Tim Harnisch, Leon Kolarik, Maximilian Rebernig, Ian Scherzer und Leon Wallner sind WM-Debütanten. Allerdings wird Österreich noch nicht alle Spieler anmelden, da David Reinbacher und Vinzenz Rohrer in der AHL mit Laval ausgeschieden sind. „Wir werden mit den beiden in Kontakt aufnehmen und sehen, was passiert“, sagt Bader.

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