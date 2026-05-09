4:1 gegen Slowenien: Eishockeycracks mit breiter Brust zur WM

Mit einem klaren 4:1-Heimsieg über Slowenien schloss Österreich in Klagenfurt die Vorbereitungsphase für die WM in der Schweiz ab.

Gerade weil man in diesem Jahr mit Großbritannien und Ungarn jene beiden Gegner zum Auftakt hat, gegen die Ziel 1 Klassenerhalt realisiert werden soll, hatte man mit Slowenien einen Testspielgegner ausgewählt, der dafür wichtige Erkenntnisse liefern soll. Das bestätigt auch Teamchef Roger Bader. „Das war der ideale Gegner, der uns auch viele Erkenntnisse brachte.“