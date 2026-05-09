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Wintersport

4:1 gegen Slowenien: Eishockeycracks mit breiter Brust zur WM

Slowenien war in Hinblick auf den WM-Auftakt für Teamchef Roger Bader der "ideale Gegner".
09.05.2026, 19:03

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Österreich hatte mit Slowenien keine Troubles.

Mit einem klaren 4:1-Heimsieg über Slowenien schloss Österreich in Klagenfurt die Vorbereitungsphase für die WM in der Schweiz ab.

Gerade weil man in diesem Jahr mit Großbritannien und Ungarn jene beiden Gegner zum Auftakt hat, gegen die Ziel 1 Klassenerhalt realisiert werden soll, hatte man mit Slowenien einen Testspielgegner ausgewählt, der dafür wichtige Erkenntnisse liefern soll. Das bestätigt auch Teamchef Roger Bader. „Das war der ideale Gegner, der uns auch viele Erkenntnisse brachte.“

Sport Talk mit Roger Bader, David Kickert und Mario Huber

Nach einem torlosen ersten Drittel brach Kapitän Peter Schneider in der 30. Minute den Bann. Youngster Leon Kolarik fälschte den Puck keine zwei Minuten später zum 2:0 für die Gastgeber ab. Benjamin Nister (47.) und abermals Schneider (60.) sorgten für weitere Treffer, die Slowenen verkürzten kurzzeitig auf 1:3.

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