Eishockey-WM: Das sind die Stars, die Favoriten und Österreichs Ziele

Mit dem Schlager Kanada – Schweden startet am Freitag die 89. Eishockey-Weltmeisterschaft. Österreich steigt am Samstag (12.20 Uhr) gegen Großbritannien in das Turnier ein. Was es vor dem ersten Bully zu wissen gilt. Wie lautet der Modus der WM? Gespielt wird in zwei Achtergruppen. Die Top 4 stehen im Viertelfinale, die beiden Gruppenletzten steigen in die Division IA ab und werden 2027 von den Aufsteigern Kasachstan und Ukraine ersetzt.

Was passiert, wenn Belarus und Russland zur WM zurückkehren? Sollte Belarus schon 2027 in Deutschland spielen dürfen, dann würde das Team ausgerechnet Aufsteiger Ukraine aus dem Turnier verdrängen. Sollte die Rückkehr 2028 bei der WM in Frankreich sein, wird es noch komplizierter. Denn die Franzosen sind derzeit zweitklassig, wären also 2027 Fix-Aufsteiger. Würde Russland 2028 auch zurückkommen, dann gäbe es 2027 keinen weiteren Aufsteiger und drei Absteiger bei der WM 2027. Gegen wen spielt Österreich? Großbritannien (Samstag) und Ungarn (Sonntag) sind jene Gegner, die besiegt werden sollen, wenn der Klassenerhalt geschafft werden soll. Danach geht es gegen Lettland, Schweiz, Deutschland, Finnland und Olympiasieger sowie Weltmeister USA.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Im Vorjahr gewann Österreich vier der sieben Vorrundenpartien

Was ist von Österreich nach dem Viertelfinaleinzug 2025 heuer zu erwarten? Der sechste Gruppenplatz vor Großbritannien und Ungarn wäre ein Erfolg. Das Team hat viele Ausfälle. Speziell auf der so wichtigen Center-Position gab es viele Absagen von arrivierten Spielern. Auch die verletzungsbedingten Ausfälle der NHL-Profis Marco Kasper und Marco Rossi schmerzen. Dennoch: Es wäre keine Überraschung, würde Österreich auch mit der viertjüngsten Mannschaft (26,6 Jahre) überraschen. Dafür sind aber Top-Leistungen der Torhüter David Kickert, Atte Tolvanen und Florian Vorauer Pflicht. Wo wird gespielt? Die beiden Spielorte sind Fribourg und Zürich. Freiburg im Üechtland ist eine Stadt mit 39.151 Einwohnern, die Arena des Schweizer Meisters Fribourg-Gottéron fasst 9.372 Zuschauer. Zur Titelfeier kamen 80.000 Menschen. Der Hauptspielort ist aber Zürich, wo auch die Österreicher in der Swiss-Life-Arena ihre Spiele austragen werden. In der 2022 fertiggestellten Heimstätte der ZSC Lions finden bis zu 12.000 Zuschauer Platz. Sie ist seit drei Saisonen Heimstätte von Österreichs Teamstürmer Vinzenz Rohrer.

Wer sind die Favoriten? Kanada reiste mit einem reinen NHL-Team und dem Bestreben nach Wiedergutmachung nach dem verlorenen Olympia-Finale gegen die USA an. Als Titelverteidiger ist das US-Team genauso zum Kreis der Gold-Anwärter zu zählen, wie Schweden (elf NHL-Profis). Aber auch die Schweiz sollte mit dem Heimvorteil nicht vergessen werden. Zuletzt war das Team zwei Mal im Finale und will 2026 mit der ältesten Mannschaft im Turnier (29,42 Jahre) den großen Coup landen.

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