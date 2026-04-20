Österreichische NHL-Stars müssen für die Eishockey-WM absagen

Dreieinhalb Wochen vor der am 15. Mai in Zürich und Freiburg beginnenden Eishockey-Weltmeisterschaft gibt es schlechte Nachrichten für Teamchef Roger Bader und seine Mannschaft. Die wichtigsten Stützen des Teams müssen (teilweise verletzungsbedingt) absagen .

Österreich spielt bei der Weltmeisterschaft in Gruppe A in Zürich. Gegner sind die USA (Nr. 2 der Weltrangliste), Schweiz (3), Finnland (7), Deutschland (8), Lettland (11), Ungarn (18) und Großbritannien (19). Die besten vier Teams steigen ins Viertelfinale auf. Der Letzte steigt ab.