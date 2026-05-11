Der nächste Top-Transfer: Die Capitals holen Komarek aus Schweden

Die Vienna Capitals haben sich die Dienste von Konstantin Komarek gesichert. Der 33-jährige Stürmer kehrt nach zehn Jahren im Ausland nach Österreich zurück und unterschrieb bei den Wienern einen Vertrag über zwei Saisonen. Komarek spielte in den vergangenen Jahren in Schweden, der KHL und in der Schweiz. Besonders prägend war seine Zeit in der schwedischen Topliga SHL, in der der Wiener insgesamt 367 Partien absolvierte und damit österreichischer Rekordspieler in der Liga ist. Mit Luleå HF erreichte er in der Saison 2021/22 das Finale der SHL und wurde Vizemeister. Ein Jahr später stand der Angreifer mit den Nordschweden auch im Endspiel der Champions Hockey League.

Zuletzt lief Komarek drei Spielzeiten lang für Västerås IK in der zweitklassigen HockeyAllsvenskan auf und war dort auch Kapitän. Zum ersten Mal wird der 33-jährige Komarek als Eishockey-Profi in seiner Heimatstadt spielen. Mit 14 Jahren hatte er beim EHC Team Wien in der 2. Liga debütiert. Danach ging es Luleå, nach Salzburg, wo er zwei Mal Meister wurde und 2016 wieder nach Schweden.