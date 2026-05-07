Unterschrift als Signal: Capitals rüsten mit Star-Verteidiger auf

Der 36-jährige US-Amerikaner war ein wichtiger Bestandteil in der Grazer Meistermannschaft. Auf dem Weg zum Titel steuerte Bailen in zehn Play-off-Spielen zwölf Scorerpunkte (2 Tore, 10 Assists) bei. Der Verteidiger hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die 99ers das beste Powerplay der ICE Hockey League hatten. Im Saisonverlauf gelangen Bailen in Überzahl ganze 27 Punkte (6 Tore, 21 Assists).

Wie bereits im Februar berichtet, wechselt Star-Verteidiger Nick Bailen von den Graz 99ers zu den Vienna Capitals . Am Donnerstag wurde der Transfer offiziell.

Bailen hatte sich schon in der Olympiapause im Februar für das Angebot der Capitals entschieden. In einem ersten Statement sagte er: „Meine Familie und ich freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel. Immer, wenn wir in den vergangenen eineinhalb Jahren in Wien waren, wollten meine Kinder gefühlt nicht weg von hier. Wir lieben diese Stadt und sind begeistert von dem, was wir bei den Capitals bis jetzt gesehen haben.“

Vor seinem Wechsel nach Graz im Dezember 2024 war Bailen in der DEL bei Köln. In der Saison 2022/23 wurde er zum Verteidiger der Saison der DEL gekürt. Für die Haie sammelte er in 112 Einsätzen 82 Scorerpunkte (25 Tore + 57 Assists).

Capitals-Sportdirektor Christian Dolezal hat mit Bailen einen dicken Fisch an Land gezogen. Die Unterschrift des Verteidigers in Wien ist auch ein Zeichen, dass die Wiener auf dem Transfermarkt einen guten Namen haben. „Mit Nick Bailen bekommen wir einen absoluten Top-Verteidiger der ICE Hockey League. Er hat in vielen anderen Ligen Europas seine Klasse zur Schau gestellt. Nick ist ein Siegertyp, der jeden Tag ans Maximum geht und einen hohen Wettkampflevel mitbringt.“

Bei den Grazern wird sich auf dem Transfermarkt auch noch einiges tun. Nach dem Karriereende von Kapitän Korbinian Holzer und dem Transfer von Bailen verlässt auch Kasper Kotkansalo (nach Finnland) und der Däne Anders Koch (Vertrag nicht verlängert) die Steirer.