Rodeln: Sprint-Weltcup an Egle/Kipp, Müller/Frauscher Gesamt-3.

Zuvor hatte Hannah Prock im Einsitzer-Bewerb als beste Österreicherin Rang fünf belegt. Die Tirolerin war nach Lauf eins als Zweitschnellste auf Stockerlkurs gewesen, im Finale büßte die 23-Jährige aber noch drei Plätze ein. Am Ende fehlten weniger als 12/100 Sekunden auf das Podest. Madeleine Egle wurde Siebente, Lisa Schulte Neunte, Barbara Allmaier belegte Rang 22. Es siegte die Deutsche Julia Taubitz vor ihrer Landsfrau Anna Berreiter und US-Rodlerin Emily Sweeney. Taubitz gewann im Anschluss auch das Sprintrennen sowie den Diszplinweltcup. Prock wurde Sechste, Schulte Achte und Egle 13.

Jonas Müller musste sich wie im Einzel-Bewerb am Samstag auch im Sprint nur dem Deutschen Max Langenhan geschlagen geben, der Vorarlberger wies einen Rückstand von sechs Hundertsteln auf. David Gleirscher belegte hinter Felix Loch aus Deutschland Rang vier. Wolfgang Kindl wurde Siebenter. Die kleine Kugel sicherte sich der Südtiroler Dominik Fischnaller vor Gleirscher und Müller. Die Rodel-Saison wird in den nächsten beiden Wochen in St. Moritz und abermals in Winterberg fortgesetzt und abgeschlossen.