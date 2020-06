Penz und Fischler stehen in der Pflicht

Diesmal allerdings ist der Aderlass im rot-weiß-roten Eiskanal aber noch größer. Denn neben den Linger-Brüdern hat sich nach Olympia auch noch Nina Reithmayer (Olympiasilber 2010) in die Rodel-Rente verabschiedet. "Wir dürfen uns nicht zu viel erwarten und müssen geduldig sein", schwört Prock die Öffentlichkeit vor dem Saisonauftakt am Wochenende in Igls bereits auf eine kleine Dürreperiode ein. Bei den Damen wäre es schon ein Erfolg, würde ab und zu eine der jungen Österreicherinnen den Sprung in die Top Ten schaffen, bei den Herren hofft Prock auf Ausreißer nach oben – sprich Fahrten unter die ersten sechs. "Podestplätze und Medaillen kann man nur von Penz/ Fischler verlangen."