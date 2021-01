Rodeln: Österreicher bei Kunstbahn-EM in Sigulda medaillenlos

Die österreichische Rodel-Elite ist bei den Kunstbahn-Europameisterschaften in Sigulda ohne Medaille geblieben. Rang fünf bei den Doppelsitzern von Thomas Steu/Lorenz Koller blieb das beste ÖRV-Ergebnis vom Samstag, als Nico Gleirscher Einsitzer-Achter geworden war. Am Sonntag kam Madeleine Egle als Beste bei den Frauen nur auf Rang neun. In der abschließenden Team-Staffel verpasste die Tirolerin das Touch-Pad, womit die rot-weiß-rote Equipe disqualifiziert wurde.

Beide Titel-Entscheidungen am Sonntag gingen an Russland, Tatjana Iwanowa war nach ihrem dritten Sigulda-EM-Gold bzw. ihrem fünften EM-Triumph insgesamt auch mit dem Team erfolgreich. Auf den Plätzen landeten die Deutsche Natalie Geisenberger (+0,052) und mit Viktoria Demtschenko (+0,161) eine weitere Russin bzw. die Mannschaften von Lettland (+0,167) und Deutschland (+0,189). Egle lag im Einzel 0,520 zurück, Lisa Schulte als 20. 1,323 Sek.

Für Egle war Silber in der U23-Wertung ein schwacher Trost, nachdem sie eine Woche davor in Königssee als Dritte ihren ersten Weltcup-Podestplatz erreicht hatte. In beiden ihren Einsitzer-Läufen agierte sie aber zu fehlerhaft, nach etwas besserer Leistung mit dem Team klappte die Übergabe auf Gleirscher knapp nicht. Das ist auch deswegen bitter, da die Rennen auch zum Weltcup zählten. Da hatten die Österreicher in Königssee gewonnen, nun sind sie im Disziplin-Weltcup nur noch Vierte.

ÖRV-Chefcoach Rene Friedl hatte zwei Medaillen als Ziel ausgegeben, nachdem es im Saisonverlauf drei Siege und 16 Podestränge gegeben hatte. "Wir haben gewusst, dass es in Sigulda nicht einfach wird", sagte der Deutsche. "Die Titelkämpfe ohne Medaille abzuschließen, ist trotzdem eine Enttäuschung. Speziell bei den Herren hätten wir uns mehr erhofft. Unterm Strich war es nicht das, was wir uns vorgenommen haben und sicherlich ein kleiner Weckruf." Weiter geht der Weltcup am nächsten Wochenende in Oberhof.