Rodeln: ÖRV-Teamstaffel holt in Lillehammer EM-Gold

Gleirscher knapp vorbei

Minusgrade und Sonnenschein sorgten am zweiten Tag der Medaillenjagd für einen härteren Untergrund und eine deutlich schnellere Bahn. Im Einsitzer der Herren wusste das der EM-Dritte von 2014, Dominik Fischnaller, am besten zu nutzen. Der Südtiroler holte sein erstes EM-Gold und fixierte gleichzeitig seinen sechsten Weltcupsieg, den dritten in Lillehammer. Titelverteidiger Semen Pavlichenko (RUS), mit neuem Bahnrekord Halbzeitführender, belegte unmittelbar vor Landsmann Roman Repilov Rang zwei. Olympiasieger David Gleirscher verpasste das Podest um zwei Zehntel, der Stubaier, der am vergangenen Wochenende seinen ersten Weltcupsieg feierte, musste damit mit dem undankbaren vierten Platz Vorlieb nehmen.

Wolfgang Kindl landete als zweibester Österreicher auf EM-Platz acht, mit Jonas Müller auf Platz zehn, schaffte es ein dritter ÖRV-Rodler in die Top-10. Damit gewann der zweifache Saisonsieger bei der erstmals durchgeführten U-23- Europameisterschaft die Silbermedaille. Nico Gleirscher belegte EM-Rang 14 und landete in der U-23-Wertung wie sein älterer Bruder in der allgemeinen Klasse auf dem vierten Rang. Reinhard Egger beendete die Weltcup-Entscheidung auf Rang 25.