Linger-Brüder beenden Karriere

In das österreichische Rodelteam reißen die Lingers nun jedenfalls eine riesige Lücke. Auf die Brüder war im letzten Jahrzehnt bei Großereignissen stets Verlass, die Absamer Rodler waren Zeit ihrer Karriere in der Erfolgsspur unterwegs. Und weil auch Nina Reithmayer, die Silbermedaillengewinnerin von Vancouver 2010, ihre Karriere beendet und die Doppelsitzer Peter Penz und Georg Fischler ebenfalls in absehbarer Zeit abdanken wollen, steht dem österreichischen Rodelsport ein radikaler Umbruch bevor.



Immerhin haben die Lingers bereits angekündigt, ihr Know-how an die heimischen Talente weiterzugeben. Ja, sie sind sogar bereit, die Erfolgskufen, auf denen sie zu zwei Olympiasiegen geflitzt waren, an potenzielle Nachfolger zu vermachen. „Der Sport hat uns viel gegeben. Wir wollen auch wieder etwas dem Sport zurückgeben“, sagt Wolfgang Linger.



Dass sie ab sofort nicht mehr so im Rampenlicht stehen wie bisher, dass sie sich in einem neuen Beruf und Metier beweisen müssen, das bereitet den Brüdern keine Sorgen. „Es braucht keiner eine Angst haben, dass wir in ein Loch fallen. Wir wissen, was harte Arbeit ist und dass jetzt neue Herausforderungen auf uns warten“, sagt Jung-Papa Andreas Linger, der eine Wirtschaftsausbildung anstrebt und zusammen mit einem Wirtschaftsexperten und seinem Bruder auch Vorträge veranstalten wird.



Und Wolfgang Linger? Der freut sich derzeit am meisten auf die gemeinsamen Geburtstagsfeste mit seinem Sohn. „In den letzten drei Jahren war ich da nie dabei, weil wir um diese Zeit im Jänner immer im Weltcup unterwegs waren. Beim nächsten Geburtstag ist dann endlich die ganze Familie zusammen.“



Die größten Erfolge der Lingers: