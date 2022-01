Rodel-Star Egle: Mit einer EM-Medaille zu Olympia

Die Erfolgsserie der 23-Jährigen ist beeindruckend: In den vergangenen acht Rennen war Madeleine Egle stets auf dem Podest zu finden, insgesamt feierte sie in diesem Winter fünf Weltcupsiege - so viele Rennen konnte keine andere österreichische Kunstbahnrodlerin gewinnen.

Dank Egle ist jetzt der Medaillensatz für Österreichs Kunstbahnrodler perfekt. Am Samstag hatte Wolfgang Kindl gewonnen, für Nico Gleirscher gab es bei der Olympia-Generalprobe Bronze. Die Rodler reisen bereits am kommenden Freitag nach Peking.