Einen Hauch von Glamour bringe Liam Stewart nach Belfast, schrieb der Weltverband auf seiner Homepage iihf.com. Aber nicht weil Stewart so ein toller Spieler ist. Nein, er ist der Sohn von Rockstar Rod Stewart und Rachel Hunter.

Der 22-Jährige erzielte bei der C-WM für Großbritannien sein erstes Tor im Teamtrikot, sein Team besiegte Estland 5:1. Stewart begann in Los Angeles im Nachwuchs, war bei Spokane, dem Ex-Klub von Michael Grabner und spielt derzeit bei Coventry in der britischen Liga. Mit Litauen und Japan kämpfen die Briten um den Aufstieg.

Proud Dad moment for Sir @rodstewart when @discostew94 scored his first International goal for @teamgbicehockey!! ???????????????? pic.twitter.com/nB8MfAqk50