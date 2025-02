ÖSV-Ass Brennsteiner: Der Hätti-Wari-Held mit der offenen Rechnung

Die Karriere von Stefan Brennsteiner lässt sich gut in zwei Worten beschreiben: Hätti und Wari. Der 34-jährige Pinzgauer ist vermutlich einer der größten Konjunktiv-Stars des Skisports, auf keinen anderen trifft diese These mehr zu: Hätte er dieses und jenes anders gemacht, dann wäre er jetzt wohl mehrfacher Medaillengewinner.

Stefan Brennsteiners Ruf des Hätti-Wari-Helden rührt vor allem von den Großereignissen, bei dem ihm auf dem Weg zu Ruhm und Glanz in der Vergangenheit immer wieder die abenteuerlichsten Dinge widerfahren sind. Etwa bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang, als der Riesentorlauf-Spezialist auf Medaillenkurs war, kurz vor dem Ziel aber einen Kreuzbandriss erlitt. Vier Jahre später in Peking stieg sich Brennsteiner auf dem Weg zum sicheren Edelmetall auf die Ski. Natürlich ist ein notorischer Pechvogel wie er auch schon einmal Vierter geworden (WM 2023 Courchevel).