Riesenslalom in Sölden: Aamodt Kilde out, Gino Ceviezel führt

Die rot-weiß-rote Suche

Bei traumhaften Bedingungen am Rettenbachferner wollten die Österreicher endlich aus der tiefen Talsohle nach oben finden. Der letzte Riesenslalom-Sieg datiert vom 12. Jänner 2019 (Marcel Hirscher), der letzte Podestplatz vom 24. Februar 2019 (Marcel Hirscher); seit dem Rücktritt des Salzburger Wunderwuzzis aus Annaberg steht das Team in der alpinen Basisdisziplin recht nackt da. Der letzte Podestplatz, den ein anderer als Hirscher geholt hat, stammt von Manuel Feller. Der Tiroler, der in Sölden wegen neuerlicher Rückenprobleme passen musste, war am 18. Jänner 2018 Zweiter in Garmisch-Partenkirchen. Hinter... Marcel Hirscher.

Daran änderte sich auch am Sonntagvormittag nichts. Marco Schwarz, bei der WM 2019 mit drei Medaillen veredelt und danach mit einem Kreuzbandriss außer Gefecht, verlor schon früh viel Zeit und sammelte bis ins Ziel auf 2.670 Metern 2,79 Sekunden Rückstand ein, damit verpasste er die Qualifikation fürs Finale deutlich. Sein Kärntner Landsmann Matthias Mayer kam mit 1,41 Sekunden noch glimpflich davon, der Salzburger Roland Leitinger verabschiedete sich unfreiwillig aus dem Bewerb und quittierte seinen Lapsus lautstark: "Geh, Scheiße, Oida."

"Ich bin von oben weg nicht reingekommen", sagte Marco Schwarz, "und mit so einem Fehler im Steilhang kriegt man halt eine Vollschleife. Zum Glück bleiben uns noch vier Wochen bis zum nächsten Rennen." Speedspezialist Mayer fuhr von Haus aus eher behutsam, "im Vergleich zu den Besten war es etwas zu verhalten. Aber einmal hab ich die Skier gehen lassen, und dann hat's mich gleich hinten reingedrückt. Von Haus aus muss ich zufrieden sein, wenn ich so Riesenslalom fahre."

So war es an Stefan Brennsteiner, nach fünf Knie-Operationen die Position des besten Österreichers einzunehmen, freilich lag der Salzburger auch schon 1,40 Sekunden hinter Gino Caviezel, das bedeutete den 18. Zwischenrang. "Das ist - wenn man es kritisch betrachtet - als bester Österreicher ein bissl zu wenig." Vincent Kriechmayr konnte in seinem ersten Riesenslalom seit knapp zwei Jahren und nach seinem Materialwechsel (von Fischer zu Head) die ÖSV-Bilanz nicht verbessern, 2,14 Sekunden verlor der Oberösterreicher.

Raphael Haaser wird auch nicht am zweiten Durchgang (Start 13.30 Uhr) teilnehmen, der Tiroler schied aus.