Riesenslalom in Åre: Vlhova führt, Truppe auf Halbzeitrang 9

Frühling im hohen Norden: Bei acht Grad plus starteten die Ski-Frauen am Freitagnachmittag in den vorletzten Riesenslalom der Saison, und in Åre wollte natürlich die Führende im Disziplinweltcup ihrem schwedischen Heimpublikum zeigen, was sie draufhat. Olympiasiegerin Sara Hector, in diesem Winter bereits drei Mal als Weltcupsiegerin in ihrer Spezialdisziplin gefeiert und mit 55 Punkten Vorsprung in der Disziplinwertung in den dreimaligen WM-Ort gereist (1959, 2007, 2019), leistete sich freilich einen Fehler, hat aber mit 29 Hundertstelsekunden Rückstand und Zwischenrang drei noch alle Chancen auf den Sieg (Start zum zweiten Lauf ist um 18 Uhr).

Das liegt vor allem an einer Slowakin, denn Petra Vlhova schaffte Unglaubliches: Sie wurde zwischenzeitlich mit 78 Hundertstelsekunden Vorsprung auf die führende Marta Bassino gestoppt, verlor aber kurz vor dem Ziel völlig den Faden – und rettete dennoch irgendwie drei Hundertstel auf die Italienerin. Deren Landsfrau Federica Brignone verabschiedete sich mit einem Sturz aus dem Bewerb: Die 31-Jährige, die zuletzt in Lenzerheide Zweite hinter Tessa Worley geworden war, blieb am drittletzten Tor hängen und landete im Schnee.