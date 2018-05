Ricco Groß neuer Trainer der ÖSV-Biathlon-Herren

Ricco Groß ist ab sofort Trainer der österreichischen Biathlon-Herren. Das gab der ÖSV am Mittwoch in einer Presseaussendung bekannt. Der 47-jährige Deutsche wird sich als Verantwortlicher der Trainingsgruppe 1 vor allem um das Sextett Julian Eberhard, Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger, Felix Leitner und Daniel Mesotitsch kümmern.

Seine Trainertätigkeit startete Groß 2010 bei den DSV-Damen. Seit 2015 trainierte der vierfache Olympiasieger und neunfache Weltmeister die russische Herren-Nationalmannschaft. Als Co-Trainer bei den Herren fungiert Ludwig Gredler.

Auch die Trainingsgruppe 1 der Damen um Lisa Hauser startet mit einem neuen Trainer in die Saison. Walter Gapp, zuletzt für die Trainingsgruppe 2 der Herren verantwortlich, soll die rot-weiß-roten Biathletinnen näher an die Spitze heranführen.

„Es war wichtig in allen Trainingsgruppen einen klar verantwortlichen Trainer zu installieren. Für unser Flaggschiff, die Herren-Mannschaft, ist Ricco natürlich eine große Bereicherung. Er war als Athlet unglaublich erfolgreich und hat in den letzten Jahren als Trainer gute Arbeit geleistet", kommentierte Sportlicher Leiter Markus Gandler die Verpflichtung von Groß. Der Deutsche "freue sich sehr auf diese Aufgabe" und gab seine Ziele bekannt. "Die österreichische Mannschaft hat zuletzt etwas an Boden verloren. Jetzt geht es darum das Potential der insgesamt sehr erfahrenen Mannschaft voll auszuschöpfen und junge Athleten wie Felix Leitner an die Weltspitze heranzuführen. Eines unserer Ziele ist natürlich den sechsten Weltcup-Startplatz zurückzuerobern", sagte Groß.