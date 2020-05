Reinfrieds Ritt auf der Rasierklinge

Es gibt Prognosen, die stimmen dann doch: Pünktlich um 7.45 Uhr begann es am Freitag in Val d’Isère zu schneien. Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee wurden bis Samstagmittag erwartet. Die zweite Ladung Neuschnee innerhalb von fünf Tagen stellte das Team um OK-Chef Emmanuel Couder vor eine Aufgabe von Herkules-Ausmaßen. Am späten Freitagnachmittag reagierten die Verantwortlichen und legten den Start des Herren-Slaloms um vier Stunden nach hinten auf 14 Uhr (live ORFeins, Eurosport, SF2, zweiter Durchgang 17 Uhr). Zudem entschloss man sich wegen der heftigen Schneefälle auch, die Strecke des für Sonntag (9.30/12.30 Uhr) anberaumten Herren-Riesentorlaufs zu verkürzen. Der Start wird nach unten verlegt.

Außerdem wurde am Freitagabend in Val d'Isere eine einstündige Ausgangssperre verhängt, weil umfassende Lawinensprengungen vorgenommen werden mussten. Das betraf auch die Zufahrtsstraße, womit sich auch die Anreise der österreichischen Rennläufer weiter verzögerte. Die per Flugzeug angereisten Marcel Hirscher, Mario Matt, Benjamin Raich, Manfred Pranger, Hannes Reichelt, Philipp Schörghofer und Romed Baumann mussten in Zürich landen, von wo sie per Zug nach Genf weiterfuhren. Die finale Autofahrt nach Hochsavoyen verzögerte sich jedoch. Es war unsicher, ob die ÖSV-Athleten ihr Ziel Freitagabend noch erreichen würden. Für die Nacht von Freitag auf Samstag waren weitere 25 Zentimeter Neuschnee prognostiziert.



Für Reinfried Herbst war schon beim Einfahren am Freitagmorgen klar, dass auch auf die Fahrer ein schwieriger Tag warten würde. „An der Face de la Bellevarde ist das Licht immer sehr flach“, sagte der Salzburger Slalomspezialist, „und der Hang ist nicht gerade mein Freund.“ Drei Mal versuchte Herbst den Berg zu bezwingen, einmal wurde das Rennen abgesagt (Schneesturm), zwei Mal ist er ausgeschieden. „Es ist einer der schönsten, aber auch einer der schwierigsten Hänge“, sagt Herbst; die Dosierung entscheidet über Podest oder Ausfall. „Ich hab’ einmal vom Start weg Vollgas gegeben, am dritten Tor war ich weg.“

Dosierung ist das Gebot der Stunde für den 34-Jährigen: Um seine lädierten Knie zu schonen, muss sich Herbst mit deutlich geringeren Trainingsumfängen als die Konkurrenz begnügen. Vor allem das linke macht immer wieder Sorgen, es wurde aber auch schon sieben Mal operiert (letztmals im heurigen Sommer, als beim Krafttraining ein Stück Knorpel abgebrochen ist) – im Gegensatz zum rechten, bei dem der Zähler erst auf zwei steht.

Und so war die vergangene Woche beispielhaft: Montag, Dienstag Training, Mittwoch, Donnerstag frei, Freitag einfahren für das Rennen am Samstag. „Ich muss meinem Körper eine Chance zur Regeneration geben“, sagt Herbst und fügt an: „Ich fahr’ inzwischen mehr Kilometer zu meinen Therapeuten als zum Skitraining.“