Zenhäuserns Brunftschrei wird zum Internet-Hit

Normalerweise werden die Läufer kurz vor dem Start nicht so oft von den Kameras eingefangen. Doch nach dem Ausscheiden des Norwegers Henrik Kristoffersen war das Rennen kurz unterbrochen. Bis zum Start des Vierten nach dem ersten Lauf - in diesem Fall Zenhäusern - hatte die Regie noch etwas Zeit, also gab es einen kurzen Abstecher zur Kamera im Starthäuschen. Und diese nahm gerade auf, wie sich der zwei Meter große Schweizer auf seinen Lauf heiß macht - mit lauten Brunftschreien.

"Das mach ich, um mir die Angst zu nehmen. Wie ein Tier vor dem Sprung. Ich hoffe nun aber nicht, dass man denkt, ich sei ein Verrückter", erklärte der 26-Jährige im Schweizer Fernsehen. Und schmunzelte dabei.