Hirschers Machtdemonstration beim Nightrace in Schladming

Er hatte gegrübelt, er hatte sich geärgert. In Schladming aber, da präsentierte sich Marcel Hirscher wieder so, wie sich der siebenfache Gesamtweltcupsieger das auch vorstellt: Erster nach dem ersten Lauf des Nachtslaloms (mit 99 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Schweizer Daniel Yule, so weit voran lag er noch nie in einem Torlauf), und Erster auch am Ende der Prüfung vor mehr als 40.000 begeisterten Zuschauern am Fuße der Planai, nun 1,21 Sekunden vor dem Franzosen Alexis Pinturault und 1,60 vor dem drittplatzierten Schweizer Daniel Yule.

Zehnter Weltcupsieg in dieser Saison, der 68. insgesamt und der 33. in einem Torlauf, dazu der 135. Podestplatz – und das Rätsel gelöst, wieso er bislang so oft Probleme hatte, im ersten Lauf eines Slaloms auf Touren zu kommen. „Es war eine richtige Freude heute, ich habe mein Gefühl wieder gefunden“, sagte Marcel Hirscher, der nach Änderungen an den Schuhen dieses Mal schon nach dem ersten Lauf die Faust ballte. Zwei Siege fehlen ihm noch auf die 35 Weltcup-Slalomerfolge des Italieners Alberto Tomba.

Zuletzt war der Salzburger ja vor allem im Stress, denn die beste Zeit in einem ersten Lauf hatte der Weltmeister zuletzt kurz vor Weihnachten in Madonna di Campiglio – und dann fädelte er im Finale ein und musste zurücksteigen. Es folgten Schwerarbeit in Zagreb (Sieg nach zweitbester Zeit im ersten Lauf) und Adelboden (Sieg nach drittbester Zeit) – und selbst für ihn nicht mehr lösbare Aufgaben in Wengen (Dritter) und Kitzbühel (Zweiter).