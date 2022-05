Raffl trifft im NHL-Playoff gegen Calgary und gewinnt

Die Dallas Stars haben am Freitag mit Michael Raffl im NHL-Achtelfinale daheim gegen die Calgary Flames mit 4:2 gewonnen und in der „best of seven“-Serie zum 3:3 ausgeglichen.

Raffl erzielte den zweiten Treffer und steuerte ein Assist zum Endstand bei. Das siebente Spiel findet am Sonntag in Calgary statt.