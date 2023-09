Rafael Rotter: "Headcoach bei den Capitals wäre ein Traum"

Emotional war die Ehrung für ihn. "Ich bin ja einer, der manchen bei Filmen plärrt, da bin ich schon ein Softie. Am Ende sind mir am Sonntag die Tränen gekommen. Es war ein cooler Augenblick mit viel Gänsehaut. Wenn man am Ende so belohnt wird von dem Verein, dann kann ich nur den Hut ziehen und danke sagen, vor allem an Hans Schmid."

Aktuell zieht Rotter in Kitzbühel seine Kreise auf dem Eis, will jungen Spielern seine Erfahrung weitergeben. In der Stadt und im Verein fühlt er sich pudelwohl, erhielt gleich eine Wohnung, ein Auto, die für ihn wichtige Kraftkammer ist sogar im selben Haus. "Solche Bedingungen findet man nicht bei jedem Bundesligisten."