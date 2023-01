Pünktlich zur WM: Snowboard-Star Karl rast zum ersten Saisonsieg

Rechtzeitig zur WM in Bakuriani nimmt Benjamin Karl wieder richtig Fahrt auf. Bei der Generalprobe für den Saisonhöhepunkt in Georgien meldete sich der 37-Jährige eindrucksvoll zurück. In Blue Mountain (Kanada) gewann der Routinier am Donnerstag in souveräner Manier den Parallel-Riesentorlauf.