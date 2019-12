Premierensieg für Marco Odermatt, Matthias Mayer auf Platz 3

Matthias Mayer brauchte vier Hundertstelsekunden länger als Aamodt Kilde und konnte als Dritter eine Premiere feiern: erster Podestplatz in Beaver Creek. „Ich hab’ mir die ersten fünf Starter im Athletenzelt im Fernsehen angeschaut und den Odermatt gesehen, der hat voll angegriffen, was geht. Ich hätte nie gedacht, dass er mit diesem Fehler so eine Platzierung noch hinbekommt“, lobte der Kärntner Olympiasieger, der am Dienstag einen kapitalen Abflug im Riesenslalom-Training hingelegt hatte und danach Schmerzen an der Hüfte hatte.

„Es ist mir sicher entgegengekommen, dass am Donnerstag kein Training war, so hatte ich noch einen Tag mehr zum Erholen.“ Mayer bleibt Erster im Gesamtweltcup, am Samstag folgt die Abfahrt in Beaver Creek (19 Uhr).

Vincent Kriechmayr musste sich dieses Mal mit dem siebenten Rang zufrieden geben (+0,74) und ärgerte sich: "Ich war viel zu passiv, die Linie war viel zu rund." Hannes Reichelt wurde Neunter (+0,91).