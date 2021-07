Premiere zum Springer-Auftakt

Gesamt-Weltcup (2011/12 hat er das beim Auftakt eroberte Gelbe Trikot erst im siebentletzten Bewerb abgegeben) und WM sind die Ziele des Tournee- und Weltcup-Dritten. "Natürlich ist es ein Ziel, den Gesamt-Weltcup zu gewinnen, aber das lässt sich nicht erzwingen, das muss passieren", sagte Kofler. Er wolle versuchen, die Leistung möglichst lange auf einem hohen Niveau zu halten und mit positivem Gefühl zu springen. "In den letzten drei Jahren ist viel weitergegangen, ich bin sicher noch nicht am Zenit."

Loitzl hat wie schon in früheren Jahren den Weg der Vorbereitung abseits des Nationalteams gewählt. Der 32-Jährige hat mit Florian Liegl und Andreas Mitter in der zweiten Gruppe trainiert, um der internen Konkurrenz aus dem Weg zu gehen. Persönlich auch einen Vorteil aus den nun engeren Anzügen ziehend, hat er im Sommer-Kontinentalcup Seriensiege gefeiert und sich zudem erstmals den Meistertitel auf der Großschanze geholt. "Das war ein sehr produktiver Weg, eine gute Zusammenarbeit mit den Jungen und es hat viel Spaß gemacht", sagte der Steirer.

Nach einer mäßigen Saison will er nun im WM-Winter wieder Anschluss finden an die Spitze. Trotz größerer Zuversicht als 2011/12 ist Familienvater Loitzl jedoch vorsichtig bei der Formulierung seiner Ziele. "Wichtig wäre es, gleich in den ersten Bewerben gute Resultate zu erreichen, das hebt einen in die Höhe", weiß der frühere Tourneesieger. Und es würde ihm auch helfen, wieder einen Kopfsponsor zu finden.