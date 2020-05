Position Tormann



Rückennummer 38



Rolle Rückhalt, Führungsfigur



Letzter Klub Salzburg



Herkunft In Wien geboren, in Vorarlberg zu Hause.



Größte Erfolge 28 NHL-Spiele, 10 Titel in Österreich und Schweden, EHL-Champion mit VEU Feldkirch 1998, 2002 erster NHL-Spieler aus Österreich.