Podestplatz für ÖSV-Skisprungstar Tschofenig in Hinzenbach

Daniel Tschofenig führte ein starkes österreichisches Skisprung-Nationalteam an. Der Kärntner Jungstar belegte unmittelbar vor seinen Mannschaftskollegen Jan Hörl und Stefan Kraft den dritten Platz.

Die Österreicher wurden nur von zwei Deutschen überflügelt. Olympiasieger Andreas Wellinger gewann vor seinem Landsmann Stephan Leyhe. Insgesamt schafften sieben Österreicher den Sprung in den zweiten Durchgang, am Sonntag findet in Hinzenbach ein weiterer Bewerb statt.