Platz drei für Hayböck

Michael Hayböck braucht eigentlich gar nicht mehr groß die Ergebnislisten studieren. Er dürfte inzwischen wissen, wo er hingehört. Mitten in die Weltspitze nämlich, und hinauf auf das Stockerl. Der dritte Rang ist mittlerweile zum Stammplatz des 23-Jährigen geworden, und es wird im Weltcup auch kaum noch wo ein Siegerfoto geschossen, auf dem nicht auch das vertraute Gesicht des Oberösterreichers zu sehen ist.



Zwei dritte Plätze in Lillehammer, nun zwei dritte Plätze bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg, dazu als einziger Springer immer in den Top Ten – diese beeindruckenden Daten spuckt der Flugschreiber von Hayböck in diesem Winter aus. „Ich weiß, dass ich in einer super Form bin“, sagt der 23-Jährige, „ich halte viel davon,konstant auf einem hohen Level zu springen. Denn das ist die Basis, damit irgendwann auch der Sieg passiert.“

Nachdem ihm am Samstag nur eineinhalb Punkte auf den ersten Weltcuperfolg gefehlt hatten, war’s im zweiten Wettkampf von Engelberg gestern dann deutlicher. Der Tscheche Roman Koudelka sprang in der Schweiz in einer eigenen Liga und damit auch in die Favoritenrolle für die am Sonntag beginnende Vierschanzentournee.