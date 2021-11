Petra Vlhova setzt ihren Erfolgslauf in den Levi-Slaloms fort

Selbstkritische Weltmeisterin

"Das war ganz klar, dass die Vertikale im Übergang vom flachen Starthang ins Steile eine Schlüsselstelle ist", sagte Katharina Liensberger, die just dort Probleme hatte und letztlich auf Rang zehn zurückgespült wurde. "Ich habe geschaut, dass ich oben bleibe, leider ist mir der Ski ein bissl durchgefahren, und dann bin ich nicht gleich drübergekommen. Es ist mir passiert. Und was ich in der Steilhang-Ausfahrt gemacht habe, muss ich mir auch noch anschauen. Ich glaube, ich habe allein dort eine halbe Sekunde liegen lassen, das ist zu viel."

Katharina Huber, am Samstag bereits Zwölfte, bestätigte derweil ihre verbesserte Form und schaffte mit 0,81 Sekunden Rückstand die achtbeste Zeit. Damit war die Mostviertlerin die Beste aus dem ÖSV-Team - und abermals eine rare positive Ausnahme. "Es ist ganz cool hier", sagte Huber denn auch.

Katharina Truppe zeigte sich immerhin stabiler als noch tags zuvor (15./+1,47). Katharina Gallhuber unterstrich hingegen ihren Aufholbedarf und verpasste mit 2,08 Sekunden Rückstand die Qualifikation für das Finale der Top 30. Chiara Mair ist aus der ersten Startgruppe gefallen und handelte sich im ersten Durchgang in Gruppe 2 2,26 Sekunden Verspätung ein, Magdalena Egger kassierte 3,11 Sekunden, Franziska Gritsch und Marie-Therese Sporer schieden überhaupt aus.

Der zweite Lauf beginnt um 13.30 Uhr.