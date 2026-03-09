Österreichs Goldgarant: Johannes Aigner räumt auch im Super-G ab
Der 20-Jährige sicherte sich in Cortina nach dem Sieg in der Abfahrt seine zweite Goldmedaille.
Auf die Aigner-Familie ist und bleibt Verlass. Nach Doppel-Gold am Samstag in der Abfahrt besserten die Geschwister auch am Montag im Super-G das Medaillenkonto Österreichs und ihr eigenes weiter auf.
Nach der Silber-Medaille für Veronika Aigner (mit Guide Lilly Sammer) fuhr Johannes Aigner mit Guide Nico Haberl wenig später zu seiner zweiten Goldenen bei diesen paralympischen Winterspielen, seiner vierten insgesamt.
Hauchdünn dahinter landete der Italiener Giacomo Bertagnolli (+0,16 Sekunden), Dritter wurde der Kanadier Kalle Ericsson (+1,30 Sekunden).
