Österreichs Goldgarant: Johannes Aigner räumt auch im Super-G ab

Der 20-Jährige sicherte sich in Cortina nach dem Sieg in der Abfahrt seine zweite Goldmedaille.
Stefan Berndl
09.03.2026, 10:41

Johannes Aigner auf der Tofana.

Auf die Aigner-Familie ist und bleibt Verlass. Nach Doppel-Gold am Samstag in der Abfahrt besserten die Geschwister auch am Montag im Super-G das Medaillenkonto Österreichs und ihr eigenes weiter auf.

Nächste Medaille für Österreich: Aigner holt Silber, Tränen nach Stary-Sturz

Nach der Silber-Medaille für Veronika Aigner (mit Guide Lilly Sammer) fuhr Johannes Aigner mit Guide Nico Haberl wenig später zu seiner zweiten Goldenen bei diesen paralympischen Winterspielen, seiner vierten insgesamt.

Emotionaler Triumph: Wer die Aigner-Familie zu Doppel-Gold führte

Hauchdünn dahinter landete der Italiener Giacomo Bertagnolli (+0,16 Sekunden), Dritter wurde der Kanadier Kalle Ericsson (+1,30 Sekunden).

