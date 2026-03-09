Nächste Medaille für Österreich: Aigner holt Silber im Super-G

Nach der Gold-Fahrt in der paralympischen Abfahrt am Samstag in Cortina war Veronika Aigner und Neo-Guide Lilly Sammer ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Im Super-G konnte das Duo dann mit etwas weniger Druck agieren.

Doch auch da lieferte die Aigner-Familie ab: Die erst 16-jährige Sammer führte Aigner zur zweiten Medaille bei diesen Winterspielen, diesmal wurde es Silber. Nur die Lokalmatadorin Chiara Mazzel war schneller, auf Gold fehlten am Ende 6 Zehntel.