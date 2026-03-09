Nächste Medaille für Österreich: Aigner holt Silber im Super-G
Nach der Gold-Fahrt in der paralympischen Abfahrt am Samstag in Cortina war Veronika Aigner und Neo-Guide Lilly Sammer ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Im Super-G konnte das Duo dann mit etwas weniger Druck agieren.
Doch auch da lieferte die Aigner-Familie ab: Die erst 16-jährige Sammer führte Aigner zur zweiten Medaille bei diesen Winterspielen, diesmal wurde es Silber. Nur die Lokalmatadorin Chiara Mazzel war schneller, auf Gold fehlten am Ende 6 Zehntel.
Einen Schreckmoment gab es für Elina Stary. Die 19-Jährige erwischte mit Guide Stefan Winter einen guten Start, fädelte kurz vor dem Ziel aber bei einem Tor ein und stürzte. Sie konnte allerdings selbstständig aufstehen und gab ein Okay. Ein erster Check im Ziel wies keine gröberen Verletzungen auf.
Österreich hält damit bei drei Medaillen, zwei davon in Gold. Johannes Aigner hat am Montag-Vormittag ebenfalls noch die Chance auf das nächste Edelmetall.
