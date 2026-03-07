Es waren anstrengende Tage für Veronika Aigner. Kurz vor den Paralympics musste Schwester und Guide Elisabeth (27) verletzungsbedingt absagen, es begann die mühsame Suche nach einem Ersatz. “Ich habe sehr viel herumtelefoniert”, erzählt die 23-Jährige. Schließlich fiel die Wahl auf Lilly Sammer. 16 Jahre jung und eigentlich Guide für Michael Scharnagl.