Rot-weiß-roter Jubel in Cortina: Veronika Aigner holt Gold in der Abfahrt
Allen Widrigkeiten vor den Paralympics zum Trotz fuhr Veronika Aigner zum Sieg. Mit ihr freute sich die erst 16-jährige Lilly Sammer, die spontan als Guide einsprang.
Es waren anstrengende Tage für Veronika Aigner. Kurz vor den Paralympics musste Schwester und Guide Elisabeth (27) verletzungsbedingt absagen, es begann die mühsame Suche nach einem Ersatz. “Ich habe sehr viel herumtelefoniert”, erzählt die 23-Jährige. Schließlich fiel die Wahl auf Lilly Sammer. 16 Jahre jung und eigentlich Guide für Michael Scharnagl.
Das jüngste Mitglied des österreichischen Teams meisterte die Aufgabe aber mit Bravour, das zusammengewürfelte Duo sicherte sich in der Abfahrt die Goldmedaille. Silber ging an die Italienerin Chiara Mazzel (+0,48 Sekunden), Bronze an Alexandra Rexova (SVK). Für Aigner ist es die bereits dritte Paralympics-Goldene ihrer Karriere.
Kommentare