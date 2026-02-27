Schock für die Aigner-Schwestern: Ausfall vor den Winterspielen

Veronika (23) und Elisabeth Aigner (27) hatten sich so viel vorgenommen. Eigentlich wollten die beiden Schwestern nach ihren beiden Goldmedaillen in Peking 2022 noch eines drauflegen und in Mailand/Cortina fünf Mal um Edelmetall fahren. Nun ist allerdings alles anders. Nur wenige Tage vor dem Start der Paralympischen Winterspiele ist klar: Elisabeth Aigner wird die Bewerbe aufgrund einer Knieverletzung verpassen.

"Ich habe in den letzten Wochen alles für ein Blitz-Comeback unternommen. Schlussendlich hat sich bei den finalen Tests aber gezeigt, dass ich nicht fit genug bin. Es ist sehr schade, aber ich kann diese Verantwortung im Hinblick auf meine Verletzung nicht übernehmen. Wenn ich stürze, dann stürzt auch Vroni – dieses Risiko will ich nicht eingehen", so Aigner. Die Niederösterreicherin zog sich die Verletzung Anfang Februar in Tignes (FRA) zu. Ein vermeintlich unspektakulärer Sturz erwies sich als Kreuzbandriss im linken Knie.