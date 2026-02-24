ÖPC-Star vor Abschied: Das sind Österreichs Paralympics-Starter

Österreichs Paralympisches Committee (ÖPC) entsendet sechs Sportlerinnen und 13 Sportler zu den XIV. Paralympischen Winterspielen in Mailand/Cortina d'Ampezzo (6.-15. März). Das gab das ÖPC am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien bekannt. Das 19-köpfige Team umfasst 15 Athletinnen bzw. Athleten sowie vier Guides, die in den Sportarten Para-Ski alpin, Para-Biathlon, Para-Langlauf und Para-Snowboard um Medaillen kämpfen.

"Wir freuen uns, dass Menschen mit Beeinträchtigungen beweisen können, wozu sie fähig sind und zeigen können, wie wichtig Sport auch für ihre persönliche Entwicklung ist und sie das Bild von Menschen mit Beeinträchtigungen verändern", erklärte ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat, die auch die Zusammenarbeit mit den heimischen Olympia-Verantwortlichen rund um das ÖOC lobte. Die ehemalige ÖVP-Ministerin betonte, Olympia und Paralympics seien ein tolles Beispiel "für gelungene Inklusion. Wir haben die gleiche Einkleidung und Ausstattung und haben teilweise gemeinsame Trainings."

Routinier Salcher als Teamleader Angeführt wird das Team vom Paralympics-Veteranen Markus Salcher, der seine fünften und letzten Winterspiele bestreitet. "Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl für mich, wieder die paralympische Wäsche tragen zu dürfen", meinte der 34-jährige Paraskisportler. Salcher hatte in China 2022 zwei Silbermedaillen gewonnen und hält insgesamt bei zwei Mal Gold, zwei Mal Silber und drei Mal Bronze. Der Kärntner hofft nun auf einen "krönenden Abschluss". Ebenfalls nach Italien reisen die Aigner-Geschwister Johannes und Veronika, die in Peking jeweils zwei Goldmedaillen abgeräumt haben. Bei ihren zweiten Spielen können sie auf viel heimische Unterstützung setzen. "Es können die ganzen Geschwister, Eltern, Freunde, Partner dort hinfahren, weil es nicht auf der anderen Seite der Welt liegt, sondern nur ein paar Autostunden sind. Da ist die Motivation besonders groß", sagte Veronika.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH Veronika Aigner geht auf Medaillenjagd.

Neun ÖPC-Aktive feiern in Italien indes ihr Paralympics-Debüt. "Team-Küken" ist die 16-jährige Lilly Sammer, die Tirolerin ist der Guide von Alpinskifahrer Michael Scharnagl. Für die 19-jährige Alpine Elina Sary sind es bereits die zweiten Spiele. "Es ist eine wahnsinnige Ehre, zum zweiten Mal mein Land zu repräsentieren", erklärte die Maturantin. ÖPC-Generalsekretärin Petra Huber sieht das österreichische Team jedenfalls "breit aufgestellt mit arrivierten und weniger erfahrenen Athletinnen und Athleten". Keine Medaillenvorgabe Vor vier Jahren hatte das ÖPC 22 Aktive nach Peking geschickt. Damals holte Österreich 13 Medaillen - je fünf in Gold und in Silber, drei in Bronze. Eine vergleichbare Ausbeute soll es auch diesmal geben, eine Vorgabe wollte Rauch-Kallat aber nicht machen. "Wir haben hoffnungsvolle Athleten, die schon in Peking viele Medaillen nach Hause gebracht haben. Das Allerwichtigste ist aber eigentlich, dass die Teilnahme selbst schon ein unglaublicher Erfolg für jede Athletin und jeden Athleten ist, weil es die Überwindung der eigenen Beschränkungen ist, weil sie über ihre Ziele gehen."