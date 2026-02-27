Wegen Russland: Sechs Länder boykottieren Paralympics-Eröffnung

Die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6.-15. März) sorgen wegen der Teilnahme von sechs russischen und vier belarussischen Athletinnen und Athleten für Diskussionen.

Sechs Länder - die Ukraine, Tschechien, Finnland, Polen, Estland und Lettland - werden die Eröffnungsfeier in der Arena von Verona boykottieren. Auch der EU-Sportkommissar Glenn Micallef teilte mit, dass er bei der Eröffnungsfeier nicht anwesend sein wird.

Ebenso werden keine kanadischen Athletinnen und Athleten in das antike Amphitheater einlaufen, gab das Nationale Paralympische Komitee Kanadas (CPC) am Donnerstag bekannt. Diese Entscheidung sei jedoch kein Boykott.