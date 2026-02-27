Paralympics 2026: Wenn der Traum von Mailand Wirklichkeit wird

Wenn in Mailand und Cortina d’Ampezzo die olympische Flamme entzündet wird, blickt die Welt auf Athletinnen und Athleten, die für ihren Traum alles geben. Für manche begann dieser Weg nicht auf perfekt präparierten Pisten oder in modernen Arenen, sondern mit der Entscheidung, sich trotz einer Behinderung nicht begrenzen lassen zu wollen. Genau hier setzt die Behindertensportförderung des Österreichischen Bundesheeres an. Das Bundesheer schafft Strukturen, in denen sportliche Höchstleistungen durch professionelle Trainingsbedingungen, medizinische Betreuung und sportwissenschaftliche Unterstützung möglich werden.

Korporal Johannes Aigner holte bei den Paralympics 2022 fünf Medaillen.

Beruflich wie sportlich auf der Überholspur Ein besonderer Fokus liegt auf der Vereinbarkeit von sportlicher Karriere und beruflicher Perspektive. Das Bundesheer bietet behinderten Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern stabile Rahmenbedingungen, um Training, Wettkämpfe und Dienst erfolgreich miteinander zu verbinden. Damit leistet es einen nachhaltigen Beitrag zur sozialen Absicherung und langfristigen Lebensplanung der Athletinnen und Athleten. Die Sportlerinnen und Sportler, die das Bundesheer unterstützt, verkörpern Werte, die im olympischen Gedanken wie im militärischen Selbstverständnis tief verankert sind: Mut, Disziplin, Kameradschaft und unerschütterlicher Wille.