Paralympics doch ohne Sportler aus Russland und Belarus

Sportler aus Russland und Belarus dĂŒrfen wegen des Ukraine-Krieges nun doch nicht an den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking teilnehmen. Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Donnerstag bekannt und revidierte damit seine Entscheidung vom Vortag. Mehrere VerbĂ€nde, Teams und Athleten hĂ€tten mit einem Boykott der Spiele gedroht, was die „DurchfĂŒhrbarkeit der Paralympischen Winterspiele“ gefĂ€hrdet hĂ€tte.

Auch die Situation in den Athletendörfern eskaliere, wodurch laut IPC-Angaben auch die Sicherheit der Athleten in den Fokus rĂŒcke. Noch am Mittwoch hatte das IPC auf einer Sitzung entschieden, dass Sportler aus Russland und Belarus als neutrale Athleten und unter der paralympischen Flagge teilnehmen dĂŒrfen. Dies hatte in der Sportwelt große Empörung ausgelöst.